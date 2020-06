The Trial of the Chicago 7: Netflix è pronta ad acquisire il film di Aaron Sorkin dalla Paramount?

, il nuovo film di Aaron Sorkin che fino a qualche tempo fa doveva essere diretto da Steven Spielberg, aveva già una data di uscita fissata nelle sale dalla Paramount Pictures (doveva approdare il 25 settembre 2020 in un numero limitato di sale per poi ampliare la release il 2 ottobre). Le cose però potrebbero cambiare a breve.

Secondo quanto riportato da Variety infatti il colosso dello streaming Netflix starebbe siglando un accordo con la Paramount per acquisire il lungometraggio di Sorkin. Pertanto non ci è dato ancora sapere quando The Trial of the Chicago 7 sarà disponibile per la visione.

Ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi altra notizia sul progetto.

Del gremito cast fanno parte Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Jonathan Majors, Frank Langella, Mark Rylance.