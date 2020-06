Qualche settimana fa si è diffusa la voce chestesse unendo le forze con la Disney per realizzare diversi progetti, ebbene oggi a sorpresa è stato annunciato il primo: Disney+ infatti ha annunciato che il 31 luglio 2020 uscirà sulla piattaforma streaming, il visual album con le musiche di The Lion King: The Gift, album pubblicato l’anno scorso e ispirato al remake live action de Il Re Leone , nel quale la popstar ha doppiato

Black Is King, scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo, uscirà proprio un anno dopo il lancio globale del film, che ha incassato 1.6 miliardi di dollari ed è ora disponibile su Disney+.

Un teaser trailer è disponibile in esclusiva sul sito ufficiale beyonce.com.

L’album The Lion King: The Gift, lo ricordiamo, ha visto la partecipazione delle star del film oltre che di Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell, 070 Shake, Tierra Whack, Jay-Z, Blue Ivy Carter e Jessie Reyez e artisti africani come Wizkid, Shatta Wale, Burna Boy, Mr Eazi, Tiwa Savage, Tekno, Yemi Alade, Busiswa e Salatiel.

“Black Is King celebra, a perenne memoria per il mondo, l’esperienza dei Neri,” hanno dichiarato ufficialmente Disney e la Parkwood Entertainment di Beyoncé. “Il film è una storia per i posteri che informa e ricostruisce il presente. Un incontro tra culture e credi condivisi tra generazioni. Una storia di come le persone che sono rimaste senza niente abbiano un dono straordinario e un futuro ricco di obiettivi.”

Secondo le due compagnie, l’album visuale reimmagina le lezioni del Re Leone per “i giovani re e regine di oggi in cerca delle loro corone”, rendendo onore ai viaggi delle famiglie Nere nel corso del tempo. L’album visuale racconta la storia del “viaggio trascendente di un giovane re attraverso il tradimento, l’amore e la scoperta di sé”. I suoi antenati lo guideranno verso il suo destino, e con gli insegnamenti di suo padre e l’aiuto dell’amore della sua infanzia otterrà le virtù necessarie per reclamare la sua casa e il suo trono. Il film è stato prodotto nell’arco dell’ultimo anno, con un cast e una troupe che rappresentano “connessione e diversità”.