Durante la promozione stampa di, Charlize Theron ha parlato anche di un ipotetico Hancock 2, di un sequel della fortunata pellicola del 2008 diretta da PeterBerg a cui ha preso parte insieme a

Parlando con CB.com ha realizzato che il personaggio che interpreta nella pellicola Netflix tratta dai fumetti di Greg Rucka e Leandro Fernandez non è il primo immortale con cui ha a che fare.

Sto realizzando proprio ora che, in effetti, non è la prima volta che ho a che fare con un ruolo del genere. Sto mettendo insieme i pezzi adesso. Anche nei film di Biancaneve ho interpretato una donna che ha vissuto per migliaia di anni. Non ci avevo pensato mentre lavoravo a questo film, anzi, mi sembrava una prima volta […] Sai, per un po’ ne abbiamo parlato, di un sequel di Hancock. Se non ricordo male a cavallo dell’uscita, non in tempi recenti […] Farei quel film in un battibaleno!