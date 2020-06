Gli altri due protagonisti di Actors on Actors di Variety (dopo Patrick Stewart e Henry Cavill ) sono stati, che i fan dell’Universo cinematografico Marvel conoscono come Captain America e Ant-Man.

Nel corso della chiacchierata l’interprete di Steve Rogers ha raccontato un aneddoto sul giorno in cui ha incontrato per la prima volta il collega, sul set di Captain America: Civil War:

Non so se lo ricordi, ma quel giorno – il primissimo in cui ci siamo incontrati – io, [Anthony] Mackie e Scarlett [Johansson] ci decidemmo a girare un video con tutta la banda Marvel, una specie di video per l’annuario di fine anno, con in sottofondo quella canzone di “Grease”, “We go together, like rama lama”, non ricordo il titolo. Dovevamo andarcene in giro a filmare delle clip con la gente che ballava e poi montare tutto.

[…]

Così ti dissi: “Ciao, piacere. Non mi conosci, ma puoi girare questa cosa?”. C’eravate tu, Mackie, se non sbaglio [Jeremy] Renner, Sebastian [Stan] e vi chiesi di ballare per 30 secondi. Tu lo hai fatto e sei stato al gioco senza chiedere troppe spiegazioni. Alla fine non ho più finito quel video, l’ho abbandonato, ma ho ancora il filmato del nostro primo incontro e con te che balli.