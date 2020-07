Games Radar ha parlato conper la promozione del nuovo film Netflixe gli ha chiesto, naturalmente, un commento su, il sequel del film di Scott Derrickson che sarà diretto da Sam Raimi.

L’attore ha parlato proprio del regista, confermando (nel caso ce ne fosse bisogno) il suo coinvolgimento:

Adoro Sam Raimi, perciò sono molto emozionato che sia lui a dirigere il film, il secondo Doctor Strange. Riesce ad apportare a qualunque cosa faccia un bagaglio di immaginazione e passione incredibile. Per questo genere rappresenta una delle pietre miliari. Ricordo quando vidi Darkman da bambino, era su un altro pianeta. Credo che [Sam] abbia una mente incredibile e che sia in grado di trasferirla sulla narrazione in modo unico. È perfetto per il mondo creato da Doctor Strange e sono molto elettrizzato di scoprire cosa farà di quel mondo.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno in Norvegia e ai Longcross Studios di Londra.

Il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe ed era stato annunciato come il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio ha lasciato il film per divergenze creative.

Accanto a Benedict Cumberbatch nel cast troveremo Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +. In questo caso si tratta di WandaVision.