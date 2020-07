Il weekend del Quattro Luglio è uno dei più ricchi dell’anno al box-office americano: un anno fa Spider-Man: Far From Home raccolse la bellezza di 185 milioni di dollari in sei giorni (nonostante un terremoto nel sud della California avesse limitato i cinema in quell’area), chiudendo poi la sua corsa con oltre 1.1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Quest’anno è di nuovo un titolo Sony a dominare la classifica, ma con cifre ben diverse:. 36 anni dopo la sua uscita nei cinema americani, il film del 1984 si piazza in testa nel weekend dell’Indipendenza secondo i dati diffusi da Deadline . Tra venerdì e domenica la pellicola ha raccolto “ben” 550mila dollari, che salgono a 656mila dollari dal 1 luglio.

Ghostbusters aprì l’8 giugno del 1984, raccogliendo 13.6 milioni di dollari (dell’epoca) in 1.339 cinema, e rimase in testa alla classifica per sette settimane (arrivando poi a un totale di dieci settimane in testa).

Ricordiamo che negli Stati Uniti, al momento, le principali catene cinematografiche (AMC, Regal e Cinemark) sono chiuse, tranne qualche multiplex nella zona di Dallas. Ghostbusters è stato proiettato in 622 cinema, di cui il 90% drive-in.

Seconda posizione per un’altra pellicola Sony, Jumanji: the Next Level, con 300mila dollari in circa 220 cinema. Al terzo posto una nuova uscita: Relic, acquisizione di IFC dal Sundance di quest’anno, incassa 282mila dollari in 69 cinema. Seguono due pellicole Universal: Jurassic Park, con 235mila dollari in 252 cinema, e Lo Squalo, con 195mila dollari in 219 cinema,

INCASSI USA 3-5/7/2020