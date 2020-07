Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’arrivo su, previsto per il 7 agosto dello speciale

Trovate tutti i dettagli qua sotto!

MILANO, 10 luglio 2020 – Dopo il grande successo di Hamilton, la versione filmata della produzione originale di Broadway, il 7 agosto arriverà su Disney+ lo speciale Hamilton: History Has Its Eyes on You.

Presentato da Robin Roberts, una delle conduttrici del programma di ABC News “Good Morning America”, Hamilton: History Has Its Eyes On You getta uno sguardo ravvicinato su questo film rivoluzionario, diventato un fenomeno globale. Lo speciale vede coinvolti il creatore di Hamilton, il suo regista e i membri del cast della produzione originale di Broadway. Una storica di Harvard, inoltre, condivide con loro un approfondimento sulla rilevanza storica e l’accuratezza della produzione. Nella giornata di ieri, Robin Roberts ha mostrato un’anteprima agli spettatori di “Good Morning America”. Dai membri del cast che condividono ricordi e storie personali sulla loro partecipazione allo spettacolo di Broadway a cosa significhi per loro far parte di questo progetto, questo speciale esalterà l’esperienza di visione di Hamilton per tutti gli abbonati Disney+.

«È stato un immenso piacere parlare con questo gruppo di persone così talentuoso», ha detto Robin Roberts. «Ascoltare i loro racconti e i loro punti di vista intensificherà l’esperienza di visione di Hamilton. Una conversazione davvero coinvolgente e illuminante».

Hamilton: History Has Its Eyes On You vede tra i partecipanti il creatore e protagonista Lin-Manuel Miranda, il regista Thomas Kail, i membri del cast della produzione originale di Broadway Christopher Jackson (George Washington), Leslie Odom Jr.(Aaron Burr), Phillipa Soo (Eliza Hamilton), Renée Elise Goldsberry, (Angelica Schuyler), Daveed Diggs (Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson) e la storica di Harvard e Professoressa Annette Gordon-Reed. Okieriete Onaodowan (Hercules Mulligan e James Madison) comparirà in un contributo speciale all’inizio dello show.

Questo speciale comprende argomenti che vanno dalle domande sulla creazione dello show e su tutto il processo creativo fino alla sua rilevanza e alle realtà sociali e politiche di oggi. Mentre l’America in questo momento cerca di affrontare una rivoluzione sulla consapevolezza razziale, possono le analogie con Hamilton sulla rivoluzione americana del 1776 guidare i pensieri e i sentimenti del suo pubblico? Hamilton è fedele alla storia? Cosa possiamo imparare da ciò che è realmente accaduto più di 250 anni fa quando la nazione iniziò a cercare il significato di libertà?

Hamilton: History Has Its Eyes On You è prodotto da Rock ‘n Robin Productions e ABC News per Disney+. Robin Roberts e John R. Green sono i produttori esecutivi.