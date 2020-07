Uncharted: Tom Holland mostra i risultati del suo allenamento per diventare Nathan Drake

Dopo aver mostrato la sua trasformazione in Nathan Drake e il momento del test per il Covid-19,ha diffuso su Instagram una foto in cui mostra i risultati del suo allenamento per interpretare il protagonista di

“Quando lavori con Mark Wahlberg ti devi dare da fare” ha scritto l’attore, pronto a iniziare le riprese del film in Germania, in riferimento al collega che interpreterà invece Victor Sullivan.