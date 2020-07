In una recente intervista con Esquire ha parlato della decisione di prendersi una pausa dalla recitazione dopo l’esperienza di

“Si è trattata praticamente di un’esperienza di tre anni dalla pre-produzione all’uscita del film” ha spiegato l’attore, “e volevo semplicemente sentirmi normale, interagire con le persone nella mia vita, trascorrere del tempo e vivere al di fuori di quel mondo“.

Dopo la pausa, l’attore è tornato sul set della nuova serie televisiva Brave New World ora in post-produzione. Quanto a Star Wars, l’attore ha escluso un sequel di solo ammettendo di non saperne nulla, ma quanto alla possibilità di tornare nei panni di Han Solo in un progetto ha spiegato:

Dipende da cosa sarà, da come sarà fatto e se avrà senso per la storia.

Ha poi ammesso di non aver visto ancora L’ascesa di Skywalker e The Mandalorian, ma ha lasciato intendere che potrebbe non essere finita per lui:

Mi sono state riferite alcuuuune cose, ma niente di concreto.

Solo: A Star Wars Story è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.