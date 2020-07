Sono anni che la Constantin Film lavora all’adattamento cinematografico del videogiocoinsieme alla Prime Universe Films e finalmente il progetto torna in carreggiata.

Come riportato da Deadline, dopo aver coinvolto Derek Kolstad, creatore del franchise di John Wick, per scrivere la pellicola, e i produttori Robert Kulzer e Adrian Askarieh per lavorare al progetto, lo studio ha scelto chi sarà a sedersi in cabina di regia.

Si tratta di Michael Dowse, regista di Stuber – Autista d’assalto, che di recente ha diretto Coffee & Kareem con Ed Helms, Terrence Little Gardenhigh e Taraji P. Henson.

Al momento non è chiaro quando il film entrerà in produzione, ma prima toccherà alla scelta dei protagonisti: su questo e altro vi terremo aggiornati.

Just Cause è un franchise d’azione e avventura sviluppato da Avalanche Studios per Square Enix (che sarà coinvolta nel film insieme a Martin Moszkowicz) che ha per protagonista Rico Rodriguez, un agente impegnato nella lotta contro il gruppo di mercenari chiamato The Black Hand. Dal 2010 a oggi sono usciti quattro episodi della saga di videogiochi, l’ultimo dei quali è arrivato a dicembre 2018.

