Grazie a Entertainment Weekly possiamo ammirare le prime immagini di, novo film Netflix ditratto dall’omonimo romanzo di Iain Reed.

Del cast fanno parte Jesse Plemons (El Camino: Il film di Breaking Bad), Jessie Buckley (Chernobyl, Judy, Dolittle), David Thewlis e Toni Collette (Hereditary – Le Radici del Male).

Il romanzo è narrato da una donna, che avverte i lettori di avere istinti suicidi mentre sta per incontrare i genitori del fidanzato Jake (Plemons) nella loro fattoria. Prima di raggiungere la destinazione Jake la abbandona nel nulla e fugge con l’auto. Il romanzo porta nel retro di copertina un commento dello stesso Kaufman: “Un road trip da incubo che si contorce in maniera ingegnosa nella fragile psiche di due giovani amanti. Il mio tipo di divertimento!”

Il film approderà il 4 settembre sulla piattaforma streaming.

Potete vedere le immagini qua sotto:

In passato Charlie Kaufman ha diretto lungometraggi come Anomalisa e Synecdoche, New York. Ma è principalmente noto per aver lavorato alle sceneggiature di film come Essere John Malkovich, Se mi Lasci ti Cancello, Il Ladro di Orchidee e Confessioni di una mente pericolosa.

