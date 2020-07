Netflix ha da poco acquistato il film d’animazione di prossima uscita scritto e diretto da Richard Linklater: Apollo 10½, una storia che si svolge durante gli avvenimenti dell’Apollo 11 e dell’atterraggio sulla Luna, coincidendo con il 51esimo anniversario del lancio dello stesso Apollo 11.

La storia è ispirata dall’infanzia dello stesso Richard Linklater a Houston e, come da lui dichiarato, “cerca di mettere in parallelo la vita degli astronauti e del controllo missione con la prospettiva e la visione di un bambino emozionato che, pur vivendo vicino alla NASA, assiste all’atterraggio sulla Luna in televisione. Il film ha il suo cuore proprio nelle fantasie di questo bambino che sogna di essere trasportato via dalla sua vita di quartiere per essere segretamente coinvolto in un’operazione sulla Luna”.

Richard Linklater dirigerà il film basato su una sceneggiatura anch’essa scritta da lui, guidando un cast di talenti del calibro di Jack Black, Zachary Levi e Glen Powell.

La tecnica utilizzata sarà una combinazione di live-action, computer grafica e animazione tradizionale in modo, come dichiarato da Linklater, da “evocare un mondo oramai perduto nel tempo e le giocose atmosfere dei ricordi e dell’immaginazione di un bambino.”

