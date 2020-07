Si inizia a smuovere qualcosa sul fronte, il nuovo film targato Walt Disney Animation diretto da Paul Briggs e Dean Wellins. La pellicola, ricordiamo, sarebbe dovuta arrivare in sala il 25 novembre 2020, ma a causa dell’emergenza Coronavirus l’uscita è slittata al

Oggi vi mostriamo una nuova immagine del film (con tutta probabilità un poster preliminare) che ci mostra la protagonista del film:

Presentato l’anno scorso alla D23 Expo, Raya and the Last Dragon è ispirato alla cultura del sud-est asiatico, è stato scritto da Adele Lim (Crazy & Rich) e non disdegnerà riferimenti ai film d’azione orientali pur mantenendosi nel solco dei classici Disney.

La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno.

A doppiare la protagonista Cassie Steele, mentre l’ultimo drago (di nome Sisu, di colore bianco e con la coda rosa e blu) è doppiato da Awkwafina. Ispirato ai draghi d’acqua della tradizione delle regioni meridionali dell’Asia, a sua volta ha bisogno dell’aiuto di Raya per trasformarsi nuovamente in drago (infatti si mostra in forma umana, come un’anziana donna).

Alla regia del film Paul Briggs e Dean Wellins (story artists rispettivamente di Frozen e Zootropolis), qui al loro debutto, con la produzione di Osnat Shurer (Oceania).

