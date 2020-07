Dopo come Solid Snake adesso è la volta dinei, pochi, panni di Hulk Hogan e diin quelli di Macho Man.

In queste ore il graphic artist BossLogic è letteralmente scatenato e così dopo la fanart che ha dato forma alle parole di Hideo Kojima, che a proposito di Luca Marinelli ha detto che con una bandana sarebbe “la copia di Solid Snake”, vi proponiamo anche quelle che immaginano il Dio del Tuono dell’Universo Cinematografico della Marvel, Chris Hemsworth appunto, come Terrence Gene Bollea, AKA Hulk Hogan e Captain America, Chris Evans, in quelli del suo storico rivale, “Macho Man” Randy Savage (al secolo Randall Mario Poffo, leggendario wrestler scomparso il 20 maggio del 2011).

Potete vedere le creazioni che BossLogic ha pubblicato su Instagram direttamente qua sotto:

Queste fanart sono delle variant di quelle che l’artista aveva twittato qualche tempo fa, a febbraio del 2019 per l’esattezza.

Al tempo avevamo da poco appreso che Chris Hemsworth era stato scelto per interpretare il celebre wrestler Hulk Hogan in un biopic che sarà diretto per Netflix da Todd Phillips, all’epoca impegnato nella post-produzione di Joker.

Una manciata di settimane fa, in un’intervista rilasciata a Total Film, la star dell’Universo Cinematografico della Marvel parlava proprio di questo nuovo progetto e della preparazione fisica che gli verrà richiesta:

Questo film sarà un progetto molto divertente. Come puoi immaginare, questa parte richiederà un elevatissimo tasso di preparazione fisica. Dovrò mettere su tantissima massa, più di quella che ho messo su per Thor. Poi dovrò lavorare sull’accento, sulla fisicità dei suoi movimenti e l’attitudine. Poi dovrò anche studiare a dovere il mondo del wrestling, cosa che non vedo l’ora di fare. In aggiunta allo schiarimento ulteriore dei capelli e al farmi crescere i baffi.

Alla produzione troveremo Michael Sugar, vincitore del premio Oscar per Il Caso Spotlight, attraverso la sua Sugar23, oltre a Philips stesso, Hemsworth e Bradley Cooper attraverso la sua società Joint Effort.

Il biopic non affronterà l’intera storia della vita di Terrence Gene Bollea (questo il nome all’anagrafe), ma si concentrerà sulla sua ascesa al successo e risulterà come una cronaca delle origini della Hulkamania.

Quanto attendete questo biopic sul leggendario Hulk Hogan diretto da Todd Phillips (Joker, Old School, Una Notte da Leoni) interpretato dal Dio del Tuono della Marvel Chris Hemsworth?

Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questa notizia.