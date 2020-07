Secondo quanto riportato da Deadline (Venom) esono stati scelti per entrare a far parte del cast di, thriller fantascientifico che sarà diretto dal regista britannico(Beast).

Pearce e Joe Barton (The Ritual) si sono occupati della sceneggiatura del progetto. La storia segue due giovani fratelli che scappano insieme al padre, un marine decorato (Ahmed) che cerca di proteggerli da una minaccia non umana. Mentre il viaggio prosegue i ragazzi si ritrovano a confrontarsi con dure verità e a lasciarsi alle spalle la loro infanzia. Le riprese del film dovrebbero iniziare negli Stati Uniti entro il 2020.

Amazon Studios produrrà il progetto insieme alla compagnia Raw e a Film4. Tra i produttori troviamo Dimitri Doganis (Three Identical Strangers), Piers Vellacott (American Animals) e Derrin Schlesinger (The Nest), mentre Daniel Battsek, Ollie Madden, Julia Oh, Kate Churchill e Jenny Hinkey figureranno come produttori esecutivi.

Di recente abbiamo visto la Spencer in La Forma dell’Acqua di Guillermo del Toro, Il Diritto di Contare, Ma e nella miniserie Netflix Self-made – La vita di Madam C.J. Walker.

