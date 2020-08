In rete sono approdate le immagini di alcuni nuovi prodotti Funko dedicati a, cult del cinema d’animazione datato 1993.

Tra questi nuovi prodotti troviamo il calendario dell’avvento con al suo interno 24 mini figure Pocket Pop ma anche delle nuove figure classiche Funko POP! dedicate a Jack, Sally, il Sindaco della città di Halloween e a “Babbo Nachele”.

Potete vedere le immagini dei prodotti qua sotto:

Il film diretto da Henry Selick, ricordiamo, è stato realizzato con la tecnica animata dello stop-motion, e basata su un’idea di Tim Burton.

Questa è la sinossi del progetto:

John Skeletron, principe del mondo di Halloween, abitato da mostri è triste, stanco di spaventare i bambini. Penetrato per caso nel regno di Babbo Natale, decide di sequestrarlo e di prendere per una volta il suo posto. Si mette in viaggio per consegnare i propri spaventevoli doni. Lo salva dal disastro Sally, una bambola di stracci di lui segretamente innamorata.