Gli adattamenti cinematografici tratti dalla fortunata serie tv, annunciati nel 2018, sono ancora lontani dalla concreta realizzazione , eppurespera fiducioso in un film spin-off dedicato a Negan e ispirato alla storia di

Parliamo dello spin-off a fumetti pubblicato a un anno dalla chiusura della serie principale e che è stato annunciato lo scorso giugno: si tratta di un albo autoconclusivo realizzato appositamente a sostegno delle fumetterie colpite dalla crisi causata dal Coronavirus, dato che è stato infatti distribuito gratuitamente a tutti i negozi a luglio e non è stato pubblicato in formato digitale.

Durante un Q&A virtuale durante il “TWD Universe Family Hangout”, l’attore ha confermato con entusiasmo che adorerebbe un film spin-off dedicato a Negan e tratto appunto dalle vicende di Negan Lives #1, anche perché ha adorato tutto il materiale letto:

L’ho amato. E ho amato l’idea che Kirkman e Charlie abbiano collaborato per salvare le fumetterie e i negozi più piccoli. E ho amato la storia.

#TheWalkingDead star Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) "would love to" take a swing at a spinoff movie inspired by one-shot comic book #NeganLives: https://t.co/f1NOMMox7E pic.twitter.com/Wdll7eHLLw — TWD on ComicBook.com (@NewsOfTheDead) August 1, 2020

Negan Lives #1 si presenta come un fumetto imperdibile per tutti gli amanti di The Walking Dead, visto che mostra cos’è successo a Negan dopo il suo confronto con Maggie, assetata di vendetta per l’omicidio del marito Glenn. Questa la sinossi ufficiale dell’albo, composto da 36 pagine in bianco e nero:

Respinto da una società che si sta lentamente ricostruendo, Negan vive in un disperato isolamento… o no? In modo simile a Negan è qui!, la nuovissima storia contenuta in Negan Lives #1 permetterà ai lettori di dare un’occhiata a cos’è successo a uno dei personaggi più amati di The Walking Dead dal momento della sua ultima apparizione nel numero 174.

