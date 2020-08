L’ Hollywood Reporter annuncia in esclusiva cheè in fase di trattative per entrare nel cast del nuovo film di

Il film è ancora avvolto nel mistero: sappiamo solo che sarà ambientato negli anni settanta, in un liceo della San Fernando Valley, e sarà incentrato su uno studente che è anche un giovane attore di successo. Sappiamo poi che si intrecceranno numerose storie parallele. Sarà la quarta volta che Anderson gira nella San Fernando Valley, dopo Boogie Nights, Magnolia e Ubriaco d’amore, e stavolta otterrà 2.5 milioni di dollari in sgravi fiscali.

Doveva essere la Focus Features a distribuire il film: avrebbe portato la pellicola nei cinema nordamericani, mentre la Universal Pictures si sarebbe occupata dei mercati internazionali, proprio come era successo a Il filo nascosto, candidato a sei premi Oscar. Qualche settimana fa, tuttavia, abbiamo appreso che lo studio ha deciso di rinunciare al progetto per “questioni di budget” lasciando posto alla MGM.

A produrre il film vi saranno JoAnne Sellar e Daniel Lupi, insieme allo stesso Anderson.

Le riprese dovevano iniziare in California tra la primavera e l’estate, ma ovviamente a causa della pandemia è tutto slittato. Stando alle fonti del Reporter, la produzione dovrebbe adesso partire in autunno, anche se tutto dipenderà da come Los Angeles farà i conti con l’emergenza.

Quanto attendete il film di Paul Thomas Anderson con Bradley Cooper? Ditecelo nei commenti!