Qualche giorno fa la stessa Netflix ha rivelato a sorpresa di aver già girato in segreto, ovvero il terzo capitolo della serie romantica di film approdata sulla piattaforma streaming.

Ma di recente è approdato su Netflix il secondo film, ovvero The Kissing Booth 2, progetto per cui è stata avviata anche una promozione stampa con alcuni attori del lungometraggio. Ebbene uno di questi, ovvero Taylor Zakhar Perez, parlando con Variety ha rivelato che per lui è stato davvero difficile mantenere il segreto sul terzo film mentre promuoveva il secondo:

È stata una delle cose più difficili. È stata la mia prima esperienza nel campo della promozione e io sono un tipo semplice, autentico. Quindi quando si tratta di mentire, mentire direttamente, senza girarci intorno ero tipo “Oh mio Dio, come facciamo?”. Abbiamo giurato a Netflix di mantenere il segreto, quindi ho semplicemente dovuto mentire. Ma effettivamente non so quando uscirà. Tutto quello che so è che arriverà nel 2021.

Ecco la sinossi ufficiale del secondo episodio film (potete visualizzare il trailer a questo indirizzo):

Qua sotto la sinossi del romanzo da cui il film è tratto:

L’estate è ormai giunta al termine, ed Elle sembra aver finalmente trovato un equilibrio con il suo ragazzo, il bello e non più così dannato Noah Flynn. Certo, i problemi non sono finiti: Noah sta per trasferirsi a Harvard per il college, a più di 5000 chilometri da lei, e la loro storia sembra doversi trasformare in “un amore a distanza”. Videochiamate, mail e messaggi basteranno, Elle vuole crederci. Ma senza nemmeno l’appoggio del suo migliore amico Lee, a consolarla e consigliarla, è tutto più difficile. Come se non bastasse, il nuovo vicino di casa, Levi, sembra trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto. Ed è così carino… Elle però è determinata a tenere insieme i pezzi della sua vita senza farsi distrarre, senza pensare ai ragazzi carini del quartiere o alle ragazze carine di cui Harvard è sicuramente piena. Perlomeno fino al giorno in cui non scopre su Instagram una foto in cui Noah è abbracciato a un’altra. A quel punto la domanda è una sola: Elle combatterà per l’amore o preferirà la vendetta?