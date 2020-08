È ormai diverso tempo che si parla delle edizioni Ultra HD 4K della saga dele dello: negli ultimi tempi si è parlato dei piani della Warner Bros per lanciare il cofanettoa ottobre. Ora TheDigitalBits aggiorna sullo stato della sua lavorazione.

Il sito conferma che alcune fonti avevano messo in calendario per l’ultimo trimestre l’uscita del cofanetto, tuttavia cita altre fonti più affidabili secondo cui è molto probabile che il lancio slitti all’inizio del 2021. Questo perché il remastering 4K dei film è attualmente in corso presso la Weta in Nuova Zelanda, e negli ultimi mesi ha visto una forte accelerazione, ma al momento è completo solo a metà. Si tratta di un processo molto complesso, se fatto correttamente (come ci aspettiamo, visto il coinvolgimento della Weta e del regista Peter Jackson), che coinvolge anche il color grading, il controllo qualità, la realizzazione dei dischi, il packaging, la distribuzione… il che lascia immaginare che, se la lavorazione era arrivata a metà a luglio, difficilmente sarà completa entro ottobre o persino Natale. Non è impossibile, ma improbabile.

Il sito aggiunge che il cofanetto dovrebbe contenere sia le edizioni cinematografiche che le edizioni estese rimasterizzate in 4K.