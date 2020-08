Secondo quanto riportato da Deadline la SpringHill Entertainment di LeBron James e Maverick Carter collaboreranno con la Universal Pictures per produrre l’adattamento cinematografico di, graphic novel scritta da Jerry Craft e pubblicata nel 2019.

L’opera letteraria segue la storia di Jordan Banks, un ragazzo che subisce uno shock culturale quando si iscrive in una scuola privata.

James e Carter produrranno il progetto, che sarà supervisionato dai produttori esecutivi Jamal Henderson e Spencer Beighley della The SpringHill Company. New Kid è la prima graphic novel ad aver vinto lambito premio Newbery (la Medaglia Newbery).

Tra i prossimi progetti di LeBron James ricordiamo ovviamente Space Jam: A New Legacy, progetto in cui apparirà anche come attore. Prossimamente collaborerà anche nella produzione di Hustle, nuovo film Netflix con Adam Sandler diretto da Jeremiah Zagar(Quando eravamo fratelli). Come produzioni in passato ha collaborato per serie come Self-made – La vita di Madam C.J. Walker, What’s My Name: Muhammad Ali, 40 Days: Canelo vs. Kovalev, I Promise e Shut Up and Dribble.

