In un’intervista con il The Irish Times ha parlato diammettendo di essersi chiesto più volte, nel corso dell riprese, “cosa diavolo” stesse succedendo. L’attore ha spiegato di aver letto la sceneggiatura molte più di volte di quanto abbia mai fatto in tutta la sua carriera.

Poi, parlando del suo personaggio, ha ammesso:

È stato più cupo di qualunque altro personaggio mai interpretato. Chris ha fatto bene i compiti, perciò sapeva cosa avevo fatto in passato e cosa non voleva che facessi. Continuava a ripetermi: “Questo personaggio deve essere costantemente malvagio”. L’ultimo giorno, finalmente, mi ha detto: “Hai presente quello che ti ho detto sul tuo personaggio e sulla sua oscurità? Hai capito davvero le mie indicazioni”.

Parlando del progetto in generale:

Le proporzioni di questo film, già dalla sceneggiatura, sono di un altro livello. […] Tenet fa i conti con così tanti personaggi in così tanti paesi, è pieno di sfaccettature, di snodi e di significati. L’idea alla base è molto coraggiosa, ed è una delle cose che fa quasi solo Chris Nolan. È un blockbuster gigantesco che risulta essere un film davvero personale con una lucentezza intellettuale.

Tenet: i dettagli e la sinossi del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures in Italia il 26 agosto.