Da un articolo del New York Times incentrato sulle misure di sicurezza sul set di Jurassic World: Dominion giungono online alcune foto ufficiali dal set del film diretto da Colin Trevorrow.

In una possiamo notare Chris Pratt e un’attrice che sembra DeWanda Wise in una foresta, in un’altra gli animatronic di piccoli dinosauri e in un’altra ancora un assaggio delle misure di sicurezza sul set.

Ecco le immagini:

Jurassic World: Dominion

Jurassic World: Dominion

Jurassic World: Dominion





Ricordiamo che oltre che nel Regno Unito, le riprese di Jurassic World: Dominion dovrebbero tenersi anche a Malta, in Canada e (forse) alle Hawaii, anche se non è chiaro se dopo l’emergenza la produzione ha cambiato piani sulle ambientazioni. La sceneggiatura del film è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

LEGGI ANCHE – Bryce Dallas Howard e Chris Pratt nelle nuove foto dal set

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama di Jurassic World: Dominion, solo che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto.

Che ne dite delle nuove foto dal set del terzo Jurassic World?