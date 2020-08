Si intitoleràil sequel di La Babysitter , la commedia horror uscita due anni fa sulla piattaforma streaming Netflix.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 settembre e per l’occasione Netflix ha deciso di diffondere in rete un breve teaser del film con alcune immagini.

Il regista McG (Terminator Salvation) ha diretto il progetto. Nel cast torneranno Bella Thorne (Amityville: The Awakening), Robbie Amell (The Flash), Hana Mae Lee (Pitch Perfect), Andrew Bachelor e Judah Lewis (The Christmas Chronicles), Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Ken Marino (Brooklyn Nine-Nine), Leslie Bibb (Iron Man), Carl McDowell e Chris Wylde.

Potete vedere tutto il materiale qua sotto:

a lil sneak peek into all the chaos pic.twitter.com/rtc8hiksc2 — NX (@NXOnNetflix) August 12, 2020

La Babysitter: il cast del primo film tornerà nel sequel

Dan Lagana (American Vandal) ha scritto la sceneggiatura del film.

Vi riproponiamo la sinossi di La Babysitter:

Cole è follemente innamorato della sua babysitter Bee. È fichissima e fantastica in cose in cui Cole non lo è. Una sera, mentre Bee fa la babysitter, Cole assiste all’inimmaginabile. Ora deve sopravvivere una notte piena di primi baci, primi cuori infranti e primi incontri con maniaci assassini.

FONTE: Netflix