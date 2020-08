Nel corso di una diretta sul suo canale Twitch ha svelato che il sequel di, che sarà intitolato, vedrà anche la partecipazione di Ben Affleck, che tornerà a vestire i panni di Shannon Hamilton.

“È nella sceneggiatura… Shannon Hamilton c’è e il tizio che lo interpreta [Ben Affleck] mi ha detto che è disposto, perciò dita incrociate” ha commentato Smith.

Il regista e attore ha poi confermato nel corso della diretta che il film avrà delle scene nei titoli di coda e che ha poi pensato a un sequel di Tusk, il film da lui diretto uscito nel 2014, anche se tutto resta da vedere.

Lo scorso aprile Smith ha dichiarato anche che emergenza Coronavirus avrebbe avuto un peso sulla sceneggiatura:

Stavo lavorando a Twilight of the Mallrats, lo script di Mallrats 2, e poi ho letto ieri sera gli articoli sull’apocalisse dei negozi, sul fatto che il 2020 avrebbe segnato comunque la condanna a morte per un mucchio di negozi e che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare le cose, che grossi negozi e catene che conosciamo da tutta la vita scompariranno. [..] Perciò visto che sto scrivendo un film ambientato in un centro commerciale ho pensato: “Queste sono informazioni utili per il mio lavoro”. Così ho dovuto inserire la pandemia nel film perché chiaramente queste sono cose che si ricorderanno per sempre.