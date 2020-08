Secondo quanto riportato da Variety (Lost, Hellboy) e(Ant-Man and the Wasp) sarebbero entrati a far parte del cast di un heist movie ancora senza titolo targato Amazon Studios.

Gli unici dettagli sulla trama del lungometraggio rivelano che il progetto seguirà un gruppo di amici delle scuole superiori che dopo essersi riuniti organizzeranno una rapina. Il film si baserà su una sceneggiatura scritta da Young-Il Kim (Billions).

Kim e Park si occuperanno anche della produzione del lungometraggio insieme a John Cheng della 3AD.

Di recente abbiamo visto Daniel Dae Kim nel reboot di Hellboy al fianco di Milla Jovovich e David Harbour ma anche in Finché morte non vi Separi, The Divergent Series: Allegiant e in serie televisive come Hawaii Five-0, New Amsterdam e The Good Doctor.



Randall Park è apparso invece in Finché Morte non vi separi, Straight Up, nel cinecomic Marvel Ant-Man and the Wasp, Non succede, ma se succede…, Aquaman, Dismissed, The Disaster Artist e in Casa Casinò.



Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Amazon Studios con Kim e Randall Park? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!