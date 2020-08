Non manca molto alla DC FanDome, e il registace lo ricorda diffondendo online del nuovo materiale promozionale. Snyder ha infatti di recente diffuso sul social Vero una nuova immagine dal backstage dicon al centro la Wonder Woman interpretata da Gal Gadot, in attesa della Snyder Cut.

Potete vedere il post con la foto qua sotto:

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

