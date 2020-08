Mancano ormai poche ore: questa sera alle 23.30 durante la DC FanDome si terrà l’attesissimo panel dedicato alladi, e noi di BadTaste.it vi aggiorneremo tutta la notte, minuto per minuto, con tutte le novità che verranno svelate durante l’evento.

Una delle certezze che abbiamo è l’uscita del primo trailer della Director’s Cut di Justice League (quello che sembra essere il nome ufficiale della Snyder Cut), del quale il regista Zack Snyder ha pubblicato un ultimo assaggio che potete vedere qui sotto. Nel video si vede anche Cyborg, che avrà un ruolo più ampio nella sua versione del film.

Per scoprire tutti i dettagli del DC Fandome, vi invitiamo a prendere visione del nostro articolo nel quale sono riportati tutti gli orari (italiani) dei panel in programma, da Wonder Woman 1984 a The Batman, l’attesissima pellicola di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello.

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti.