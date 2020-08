Il primo weekend con nuove uscite in ampia distribuzione in Italia si è concluso, e Onward – Oltre la magia Gretel e Hansel (tutti film sostanzialmente inediti) si sono piazzati sul podio guidando gli incassi. La top-ten è popolata di nuovi titoli, a dimostrazione che il pubblico che sceglie di tornare al cinema lo fa per vedere qualcosa di inedito, il che dovrebbe far ben sperare per le prossime settimane.

Complessivamente sono stati raccolti 632.650 euro, con 104.919 biglietti staccati: il risultato è in forte crescita rispetto a una settimana fa, raddoppiando sostanzialmente i dati (nel weekend di ferragosto sono stati incassati 321.952 euro con 59.476 biglietti staccati). In cinque giorni (i principali nuovi film sono usciti mercoledì) saliamo a ben 1.247.719 euro e 220.557 presenze (con Volevo nascondermi che conquista la prima posizione per un soffio).

Le principali catene cinematografiche stanno completando la riapertura: gli esercenti vogliono essere pronti all’uscita di Tenet mercoledì. Il numero di arene estive invece continua a calare, stesso dicasi per la porzione di incassi da imputare loro nel totale. 305 le arene monitorate nel weekend, con 141.102 euro e 27.093 spettatori.

Ma parliamo della classifica. Gli incassi sono ovviamente molto più bassi rispetto a un anno fa, quando Il re leone da solo incassava undici milioni di euro (!), ma bisogna guardare i dati raffrontandoli alla situazione attuale, e non si può non notare la lenta ma inesorabile crescita. I nuovi film dovrebbero avere una coda più lunga rispetto agli anni passati, certo non raggiungeranno cifre paragonabili a quelle di una situazione normale ma contribuiranno a ricostruire un terreno fertile per far ripartire il cinema in questo contesto difficile.

INCASSI ITALIA – 20-23 / 8 / 2020

ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 185.053 / € 238.986 VOLEVO NASCONDERMI – € 102.362 / € 363.622 GRETEL E HANSEL – € 78.662 / € 96.796 INCEPTION 10TH ANNIVERSARY – € 21.422 / € 44.577 IL GRANDE PASSO – € 14.426 / € 37.841 UNA SIRENA A PARIGI – € 13.269 / € 13.269 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – € 11.636 / € 55.556 UN DIVANO A TUNISI – € 11.233 / € 37.307 SIBERIA – € 10.133 / € 10.737 GLI ANNI PIU’ BELLI – € 8.690 / € 5.618.558

Fonte: Cinetel