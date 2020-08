Annunciato alla D23 Expo un anno fa,sarà il primo film Disney Animation realizzato in remoto (a causa della pandemia di Coronavirus), e oggi si mostra finalmente in una prima immagine ufficiale pubblicata da EW dopo l’artwork trapelato qualche settimana fa

Il sito spiega che la produzione è iniziata a marzo, in pieno lockdown, e prosegue tutt’ora comunicando con piattaforme come Zoom. I vari team stanno lavorando sodo e il regista di film come Moana e Winnie the Pooh, Don Hall, spiega che i vari team stanno “realizzando il film d’animazione più splendido che abbia mai visto”.

L’immagine rivelata oggi è il primo render in CG del film, e mostra Raya e il suo fidato destriero Tuk Tuk, una creatura che è una via di mezzo tra “un orso e una versione insetto di un armadillo”. La protagonista verrà doppiata da Kelly Marie Tran (che prende il posto di Cassie Steele). Awkwafina interpreta Sisu, un drago che ha forma umana e necessita dell’aiuto di Raya per reclamare il suo potere e diventare il drago che è. A dirigere la pellicola insieme a Hall c’è anche Carlos López Estrada, la sceneggiatura è di Qui Nguyen e Adele Lim. Paul Briggs e John Ripa fungono da co-registi.

“Don e Carlos hanno un’enorme esperienza nell’animazione e nella narrazione emozionante, e portano la nostra avventura fantasy verso nuove vette sorprendenti, originali e dinamiche,” ha commentato Jennifer Lee, CCO di Disney Animation. “Hanno visto entrambi il potenziale di questo film, avevano una visione molto forte di questa storia, specialmente per la nostra protagonista, interpretata dalla talentuosissima Kelly Marie Tran.”

L’attrice racconta a EW che il personaggio di Raya, figlia di un capo tribù, ridefinisce la classica principessa Disney: È tecnicamente una principessa, ma quello che mi ha entusiasmato di questo progetto, in particolare, è che tutti cercano di modificare quella che pensiamo sia la definizione di principessa. Raya è una vera guerriera. Da bambina, era felicissima di ricevere la spada. Crescendo, è diventata veramente cazzuta, una guerriera spietata e riesce proprio a prendersi cura di sè.”

Al momento l’animazione del film è completa per il 50%, e il regista López Estrada ha spiegato che Raya and the Last Dragon sarà un film estremamente attuale: Non so se la Disney abbia mai fatto un film che riflette così tanto ciò che sta succedendo nel mondo. Sebbene il nostro team stia lavorando a questo film da anni, l’impressione che avrete è che sia stato pensato un mese fa, se rifletto sui temi e le domande e le speranze, e la mancanza di speranza e dover affrontare tutte queste importantissime emozioni come stiamo facendo noi in questo momento…

La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno.

Raya and the Last Dragon uscirà il 12 marzo 2021: qui sotto potete vedere la prima foto!