Continua la crescita negli incassi al box-office italiano, crescita favorita dall’uscita die dalle relative riaperture dei cinema: siamo ormai stabilmente intorno a una media del 70% delle sale che hanno riaperto (un totale di circa duemila cinema e quasi 2350 schermi), con dati triplicati rispetto a una settimana fa.

Dal lockdown, e dal 15 giugno (da quando cioè i cinema possono riaprire i battenti), ieri sono stati registrati gli incassi complessivi più alti: ben 711mila euro, per un totale di circa 98mila biglietti staccati. Sabato scorso erano stati incassati circa 200mila euro, per un totale di 32mila biglietti stacati.

Nel quarto giorno di programmazione, Tenet ha raggiunto gli incassi più alti: 475mila euro in oltre 800 copie, con un totale di circa un milione e mezzo e 207mila spettatori. Ovviamente è un risultato al di sopra delle aspettative, soprattutto tenendo conto delle misure in atto in tutto il paese per il rispetto del distanziamento sociale, che impongono una capienza limitata. A questo punto, complice anche il maltempo, si pensa che oggi il film possa superare i due milioni di euro.

Seconda posizione Onward – Oltre la magia, che incassa 88mila euro (il miglior dato finora), e un totale di quasi mezzo milione di euro. Cresce anche Gretel e Hansel, con 37mila euro e un totale di 212mila euro.

INCASSI ITALIA – 29/8/2020

TENET – € 475.553 / € 1.495.846 ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 88.006 / € 478.036 GRETEL E HANSEL – € 37.265 / € 212.242 VOLEVO NASCONDERMI – € 34.466 / € 484.931 DOGTOOTH – € 18.884 / € 39.463 IL GRANDE PASSO – € 5.766 / € 54.951 CRESCENDO – #MAKEMUSICNOTWAR – € 4.719 / € 17.015 NON CONOSCI PAPICHA (PAPICHA) – € 4.290 / € 24.804 UNA SIRENA A PARIGI – € 2.763 / € 26.081 BRING THE SOUL: THE MOVIE – € 2.510 / € 381.663

Fonte: Cinetel