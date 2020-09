Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Pare che(AKA Captain Marvel) abbia sostenuto davvero tantissimi provino durante la sua carriera, un po’ come succede a moltissimi attori. Di recente l’attrice aveva rivelato di aver sostenuto provini (non andati a buon fine) per progetti come il nuovo Terminator, Tomorrowland – Il Mondo di Domani, la serie televisiva Gossip Girl, ma anche tutti i nuovi film di Star Wars compreso Rogue One: A Star Wars Story.

La lista dei suoi provini andati male si allunga nuovamente. In un recente video pubblicato sul suo canale You Tube la Larson ha rivelato di aver sostenuto provini anche per Iron Man 2 e per Thor.

Ma anche per Sucker Punch di Zack Snyder, I fantastici viaggi di Gulliver, Milo su Marte, 5 Giorni Fuori, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, Angels in Stardust, L’Apprendista Stregone, Codice Genesi, In viaggio con una rock star, Jennifer’s Body, Legion, Paradiso Amaro, Transformers: La Vendetta del Caduto, Drive Angry 3D, L’Ultima casa a sinistra e anche per Avatar di James Cameron.

Riguardo al provino per Rogue One: A Star Wars Story la Larson aveva dichiarato recentemente:

[..] Sai, avevo fatto i provini anche per quello, ma non sono andati bene.

La parte della protagonista del film è poi andata a Felicity Jones.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo l’attrice nuovamente nei panni di Carol Danvers in Captain Marvel 2, cinecomic targato Marvel Studios che sarà diretto da Nia DaCosta, regista del nuovo Candyman

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!