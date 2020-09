Si deve tutto al presidente di produzione della Disney Sean Bailey, che è da sempre un fan del rock nonché una delle persone migliori, più amichevoli, generose e di gran cuore che puoi trovare nell’industria musicale. Penso che sia un fan dei Mettalica da sempre e abbiamo potuto approfondire la nostra reciproca conoscenza. Mia moglie ed io siamo grandi fan della Disney, alla base di tutto c’è una profonda amicizia, e ha sempre cercato la giusta occasione per far sì che i Metallica potessero contribuire a un loro progetto. Il momento è arrivato con Jungle Cruise, con Sean a capo di questo calvario con l’aggiunta di James Newton Howard e il suo curriculum a seguire. Lui è un mito, una leggenda assoluta. Considerata la sua carriera per noi è un grandissimo onore aver lavorato insieme a lui a questa cosa e non vediamo l’ora che il mondo possa ascoltarla. È una mutazione interessante. Non voglio rivelare troppo, ma è una variazione davvero inusuale in quello che è un suo riarrangiamento di “Nothing Else Matters” che noi stiamo suonando. Noi l’abbiamo scritta, ma lui l’ha presa e arrangiata in modo tale da adattarsi a un qualcosa di specifico nel film che, ovviamente, non vi svelerò.