Ecco cosa ci ha svelato il regista.

Ti squilla il telefono. Rispondi. “Ciao Chris, sono Jason. Senti, voglio fare un altro film con te, ma puoi scegliere esclusivamente uno solo fra il terzo Auguri per la tua morte e un film basato su un mostro classico della Universal”. Cosa sceglieresti.

Cavoli, questa è tosta. È davvero tosta. Onestamente, se devo risponderti qui e ora, ti direi il terzo Auguri per la Tua Morte. Principalmente perché so già di cosa si tratta, conosco la storia che voglio raccontare e penso che al pubblico piacerebbe. Però devo dire che quello che la Universal, la Blumhouse e LeighWhannell hanno fatto con L’Uomo Invisibile sia davvero spettacolare. È un film incredibilmente intelligente. Ed è stato possibile ottenere un risultato del genere perché Leigh aveva un suo punto di vista ben preciso. Se mai dovessi lavorare a un progetto basato su un Mostro Classici, mi piacerebbe poterlo fare con una prospettiva analoga perché si tratterebbe di un film capace di metterti molta pressione addosso e, di certo, non vorrei fare dei casini.

