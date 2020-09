Da poco è approdato su Netflix, ovvero il sequel di La Babysitter , la commedia horror uscita due anni fa sulla piattaforma streaming.

Ma c’è anche un terzo film in cantiere? Parlando con Bloody Disgusting il regista McG ha effettivamente parlato della possibilità di realizzare un terzo film:

Ci sono sempre state tre battute in questa storia. C’è la prima in cui l’adolescente Cole prova questi strani sentimenti per la babysitter. Ma naturalmente non è molto appropriato per lui realizzare quei desideri con una donna più adulta. Nel secondo film è in un tempo in cui può sperimentare l’amore… e possiamo esplorarlo. Non voglio parlare della terza battuta dell’arco di Cole. Ma se al pubblico piace questo film saremo pronti a realizzare il terzo. Vediamo se piacerà.