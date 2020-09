Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il cast diè in corso, e oggi i Marvel Studios hanno scelto uno dei villain principali del film: si tratta di Da 5 Bloods – Come fratelli ), che interpreterà nientemeno che Kang il Conquistatore

La notizia è stata diffusa da Deadline, che non ha molti altri dettagli e anzi segnala che è assai probabile che il Kang che vedremo nel film non sia molto simile a quello dei fumetti: come altri personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel, infatti, potrebbe riservare delle svolte inaspettate nei prossimi film.

Nei fumetti, Kang è un supercriminale in grado di viaggiare nel tempo, e si è battuto con vari supereroi fino ad arrivare agli Avengers. Qualche anno fa James Gunn aveva spiegato ai fan di Guardiani della Galassia il motivo per cui Kang non sarebbe comparso nel secondo film della saga:

La Guardia Imperiale Shi’ar e Kang il Conquistatore sono proprietà della Fox. Tutte le decisioni riguardanti Guardiani della Galassia 2 sono già state prese tempo fa.

Kang il Conquistatore appare infatti molto di frequente anche nelle vicende dei Fantastici Quattro: con l’acquisizione della Fox da parte della Disney, i diritti sono tornati in mano ai Marvel Studios che ora possono disporre liberamente del personaggio.

Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Nel cast torneranno Paul Rudd ed Evangeline Lilly, che percepiranno lo stesso compenso.

Le riprese dovrebbero svolgersi a partire da giugno 2021 ad Atlanta.