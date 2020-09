Deadpool 2: Morena Baccarin sul poco spazio dato al suo personaggio

Capisco perchè le persone si siano sentite in un certo modo vedendo la morte di Vanessa e io per prima sono rimasta molto delusa di non potere fare di più visto quanto amo questo ruolo. Ma guardando il film e leggendo il copione si percepisce quanto questo abbia un ruolo fondamentale nell’arco narrativo del personaggio, è da lì che si mette tutto in moto, dopo quello che succede al mio personaggio. In questo senso, ho sentito comunque di essere molto coinvolta nel film, anche se fisicamente non avevo molte scene.