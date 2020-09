Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Avete presente quando, in uno dei Fast & Furious, il settimo, si libera del gesso al braccio con la “semplice” forza esplosiva dei suoi muscoli perché “paparino deve andare al lavoro”?

Ecco, nella quotidianità di Dwayne Johnson è successo qualcosa di analogo.

The Rock ha difatti postato su Facebook, qualche ora fa, la foto di una singolare “natura morta” a base di vialetto asflatato con un cancello divelto. E nel testo che accompagna lo scatto specifica quello che in molto potrebbero aver ipotizzato dalla semplice osservazione dello scatto, ovvero “l’avrà mica ridotto lui in quelle condizioni?”.

Not my finest hour 🤦🏽‍♂️, but a man’s gotta go to work. We experienced a power outage due to severe storms, causing my… Pubblicato da Dwayne The Rock Johnson su Venerdì 18 settembre 2020

La star spiega che a casa sua e nella zona in cui risiede, si era verificata una interruzione di corrente a causa di un forte temporale, cosa che ha chiaramente causato anche la mancata apertura del cancello aggiungendo di “aver provato a escludere il sistema idraulico, di solito per i cancelli funziona così, ma questa volta niente da fare”. Il tecnico avrebbe impiegato non meno di 45 minuti per arrivare solo che The Rock non aveva tutto quel tempo a disposizione perché doveva essere al più presto sul set per lavorare con decine e decine di maestranze che aspettavano il suo arrivo. Così “ho iniziato io stesso a spingere, spingere, spingere e l’ho divelto. L’ho completamente strappato dal muro, recidendo l’idraulica in acciaio lanciando tutto sul giardino. Il mio team della sicurezza si è incontrato col tecnico più tardi, circa un’ora dopo, e sia lui che i tecnici erano ugualmente ‘increduli e spaventato’ per come l’avevo ridotto. Non il mio momento migliore, ma dovevo andare a lavorare. E sono pronto al 100% per interpretare Black Adam”.

Anche se The Rock cita Black Adam nel suo post, è probabile che l’impegno sul set fosse relativo a Red Notice, il film prodotto da Netflix le cui riprese sono ricominciate proprio in questi giorni dopo il lungo break a causa nuovo Coronavirus e la positività di Dwayne Johnson e famiglia al virus. Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!