a vincere il weekend negli Stati Uniti, un weekend caratterizzato da un calo complessivo negli incassi: 13.5 milioni di dollari, ovvero -12% rispetto a una settimana fa. Questo perché mancano i grandi prodotti di richiamo, rinviati tutti di settimane, mesi o addirittura al 2021. Per fare un confronto, un anno fa venivano raccolti 123 milioni di dollari e Downton Abbey dominava la classifica con 31.3 milioni di dollari.

Nel suo terzo weekend di sfruttamento, Tenet perde solo il 39% e incassa altri 4.7 milioni di dollari, per un totale ora di 36.1 milioni di dollari: è una cifra molto bassa, ovviamente, ma va tenuto in considerazioe che a livello nazionale solo il 74% dei cinema sono aperti e mercati fondamentali per il box-office come New York, Los Angeles e San Francisco sono ancora chiusi. La Warner Bros. intende lanciare una nuova campagna promozionale quando i cinema di quelle città riapriranno, e quindi c’è la concreta possibilità che il film di Christopher Nolan recuperi terreno. Per la cronaca, i cinema della Orange County (a sud di Los Angeles) sono aperti, e quella è la zona che ha registrato i maggiori incassi a livello nazionale. Gli altri mercati più redditizi sono Dallas, Toronto, Salt Lake City, Phoenix, Chicago, l’area metropolitana di New York (ovvero New Jersey e Connecticut), Houston, Atlanta e San Diego.

Al secondo posto troviamo The New Mutants, con altri 1.6 milioni di dollari e un totale di 17.7 milioni di dollari (35 in tutto il mondo), mentre apre al terzo posto il thriller indipendente Infidel, con 1.5 milioni di dollari.

Al quarto posto Un giorno sbagliato, con 1.3 milioni di dollari e un totale di 15.7 milioni di dollari (punta ai 20 finali), mentre chiude la top-ten The Broken Hearts Gallery con 800mila dollari e un totale di 2.4 milioni di dollari.

GLI INCASSI INTERNAZIONALI

Nel corso del weekend Tenet ha raccolto altri 25 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti, arrivando così a oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo. Colpisce il lancio in Giappone, dove ha raccolto ben 4.3 milioni di dollari (battendo Dunkirk e Interstellar) in tre giorni. Ottimo l’esordio anche in Messico, mentre in paesi come la Francia, la Germania, l’Italia e la Spagna il film sta dimostrando una tenuta notevole. Prossimamente Tenet uscirà in altri 25 territori.

Brusco calo, invece, per Mulan in Cina: il film Disney perde il 72% dopo l’esordio già poco convincente di una settimana fa, e incassa 6.5 milioni di dollari, per un totale di 36.2 milioni complessivi. Intanto, The Eigth Hundred domina ancora la classifica e raggiunge i 424 milioni di dollari: a breve diventerà il maggiore incasso globale dell’anno (con la sola uscita in Cina), battendo i 430 milioni di Bad Boys for Life. Finora Mulan ha raccolto in tutto il mondo 57 milioni di dollari (di cui 10.9 questo weekend, con 1.2 milioni in Corea del Sud).

