Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa che ha accompagnato la diffusione dell’immagine ufficiale della Festa del Cinema di Roma che vede, come protagonisti, Sidney Poitier e Paul Newman.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA

15|25 ottobre 2020

Sidney Poitier e Paul Newman protagonisti dell’immagine ufficiale della quindicesima edizione

Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via.

La foto, scattata in occasione delle riprese di Paris Blues di Martin Ritt (1961), film candidato all’Oscar® per la Miglior colonna sonora firmata da Duke Ellington, rappresenta un omaggio a due icone della storia del cinema. Il senso di complicità, la gioia di stare insieme, la condivisione delle esperienze, il valore della collaborazione umana e artistica sono il beat della Festa del Cinema 2020.

“Ho fortemente voluto questa immagine per la quindicesima edizione – ha detto Antonio Monda – È una foto che celebra il glamour del grande cinema, l’idea di festa che ho cercato di comunicare sin dalla prima edizione che ho avuto il privilegio di dirigere e, mai come in questo periodo, il senso di comunione e amore interraziale”.

Potete vedere l’immagine direttamente qua sotto:

Vi ricordiamo che sarà Soul, il nuovo film d’animazione della Pixar, ad inaugurare la quindicesima Festa del Cinema di Roma. Nonostante l’annuncio della cosa dato la settimana scorsa, questo non significa che il destino della pellicola sia effettivamente quello dell’uscita in sala. Come vi abbiamo spiegato tempo fa, la casa di Topolino starebbe vagliando la possibilità di dirottarlo in streaming su Disney+. Trovate tutte le indiscrezioni note finora in questo approfondimento.