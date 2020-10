Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Box-office Cina: un nuovo record per il cinema d’animazione.

Per quanto paradossale possa sembrare considerato che la pandemia del nuovo Coronavirus è partita proprio dalla Cina, il box office del gigantesco mercato asiatico continua a dimostrare che, da quelle parti, i cinema sono tornati a fare affari d’oro contrariamente a quelli europei e, soprattutto, americani.

Come segnala Deadline il film d’animazione Jiang Ziya Legend Of Deification, sequel del campione d’incassi del 2019 Ne Zha, ha stabilito un nuovo record per quel che riguarda gli incassi nel giorno di debutto in materia di cartoon guadagnando ben 53 milioni di dollari (il primato precedente apparteneva proprio a Ne Zha e risale allo scorso luglio).

Il film è uscito in occasione di una ricorrenza molto importante in Cina, la Giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese, in occasione della quale le restrizioni delle norme anti contagio applicate ai cinema sono state ulteriormente alleggerite: le sale possono ora operare al 75% della loro capacità. Il box office cinese complessivo della giornata di ieri ha toccato quota 107 milioni di dollari. Per mettere le cose in prospettiva con altre realtà: nel corso del fine settimana, i dieci film della top ten americana ne hanno raccolti, totalmente, 9.63 milioni. Oppure: Jiang Ziya Legend Of Deification, in un giorno, ha guadagnato in Cina sostanzialmente la stessa cifra che Tenet, lo scorso agosto, ha raccolto in 24 ore nei 41 mercati in cui è uscito.

Ovviamente bisognerà vedere per quanto l’industria cinematografica cinese riuscirà a soddisfare la richiesta del pubblico in materia di tentpole visto che anche questo mercato dovrà fare necessariamente i conti con l’assenza di prodotti americani, considerati i vari e recenti rinvii attuati dagli studios hollywoodiani.

Bisogna però anche notare che le major statunitensi possono sfruttare i cinema cinesi per riproporre, con successo, delle “vecchie glorie” magari ancora inedite da quelle parti oppure distribuite in anni in cui quel mercato non era cruciale come oggi. Basterebbe ricordare che la Warner, a 18 anni dalla prima, ha riportato nelle sale Harry Potter e la Pietra Filosofale ottenendo numeri di tutto rispetto. Il film, che arrivò nei cinema cinesi a gennaio del 2002 (come nel resto del mondo), è stato riproposto rimasterizzato in digitale 3D 4K.

