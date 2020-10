Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Saràa cantare “Volo Via”, canzone originale realizzata per, il film di animazione originale diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar, che sarà disponibile su Netflix dalin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa ufficiale:

ELODIE INTERPRETERÀ

“VOLO VIA”

nel nuovo film d’animazione originale Netflix

OVER THE MOON

IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA

La pop star italiana Elodie interpreterà la canzone “Volo via” nel nuovo film d’animazione

originale Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, in arrivo il 23 ottobre su Netflix.

“Ho riconosciuto nella storia di Fei Fei, nella sua caparbietà e nel profondo legame che la

unisce alla famiglia, una parte di me”, spiega Elodie. “La sua avventura mi ha emozionato e

ricordato quanto sia importante credere nei sogni”.

Il brano, che nel film accompagnerà i titoli di coda, è la versione italiana di “Rocket to the Moon”,

la prima canzone che i compositori Christopher Curtis e Marjorie Duffield hanno scritto per il

lungometraggio.

Diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar® Glen Keane, Over the Moon – Il

fantastico mondo di Lunaria è una co-produzione Pearl Studio e Netflix e vede come produttrici

le celebri Gennie Rim e Peilin Chou.

“Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria”, una co-produzione Pearl Studio e Netflix, vede come produttrici le celebri Gennie Rim e Peilin Chou. Nella versione originale del film, la voce della giovane protagonista Fei Fei è dell’attrice rivelazione Cathy Ang.

Il voice cast originale vede inoltre la presenza di Phillipa Soo (Chang’e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho(Papà), Ruthie Ann Miles (Mamma), Margaret Cho (Zia Ling), Kimiko Glenn (Zia Mei), Artt Butler (Zio) e Sandra Oh(Signorina Zhong).

Qualche mese fa, in occasione del lancio delle prime immagini, abbiamo avuto l’opportunità di assistere a un incontro stampa virtuale organizzato da Netflix al quale hanno partecipato il regista premio Oscar, le produttrici Gennie Rim e Peilin Chou e Cathy Ang, voce della giovane protagonista Fei Fei.

Trovate il resoconto dell’evento a questo link.

Ecco anche la sinossi:

Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Diretto dal leggendario animatore Glen Keane e prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou, “Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria” è un’emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l’accettazione di novità inattese e il potere dell’immaginazione.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!