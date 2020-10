JUNE 10, 2022. Call it Jurassic World 3 or Jurassic Park 6 — either way, HOLD ONTO YOUR BUTTS.⁣

⁣#JurassicWorldDominion #JurassicWorld #JurassicPark pic.twitter.com/G481ZtxyMg

— Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) October 6, 2020