La pellicola è diretta questa volta da Chris Columbus (“Mamma, ho perso l’aereo”, “Harry Potter”), produttore del primo film che era stato diretto da Clay Kaytis (“Angry Birds – Il film”).

La pellicola sarà disponibile su Netflix in tutti i territori in cui è disponibile il servizio streaming il 25 novembre.

Ecco, a seguire, la sinossi:

Sono ormai passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate. Kate ora è un’adolescente cinica e sta trascorrendo controvoglia il Natale a Cancun in compagnia del nuovo fidanzato della madre e del figlio di lui, Jack (Jahzir Bruno). Lei non ha alcuna intenzione di accettare questa famiglia e decide di scappare, ma quando un misterioso piantagrane con poteri magici minaccia di distruggere il Polo Nord e di mettere per sempre fine al Natale, Kate e Jack si ritrovano a vivere una nuova avventura assieme a Babbo Natale (Kurt Russell). Con la regia e sceneggiatura di Chris Columbus (Mamma, ho perso l’aereo, Harry Potter) e la partecipazione di Goldie Hawn, QUALCUNO SALVI IL NATALE: SECONDA PARTE è un’avventura per tutta la famiglia piena di azione, sentimenti, umorismo e spirito natalizio.