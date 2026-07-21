1 anno senza dormire e una trasformazione estrema, in questo film con Christian Bale su Prime Video

Pubblicazione: 21 luglio alle 17:28

Trevor Reznik è uno spettro ambulante. Per oltre un anno non ha dormito, sta visibilmente perdendo peso, le sue prestazioni sul lavoro sono terribilmente crollate. La mancanza di sonno gli causa allucinazioni, diventa un paria, evitato da tutti. Strani segni sinistri cominciano ad apparire: misteriosi post-it lasciati sul frigo da una mano sconosciuta, i sermoni del suo collega Ivan, una costante sensazione di essere braccato, sottoposto a complotti. L'unico conforto è la sua amante-prostituta Stevie e la cameriera di un bar notturno, Marie. The Machinist - L'uomo senza sonno, diretto da Brad Anderson nel 2004 e disponibile su Prime Video, è una produzione spagnola che ha lasciato un segno indelebile nel panorama del thriller psicologico.

Non tanto per la trama in sé, quanto per l'incredibile dedizione fisica del suo protagonista., perdendo oltre 30 chilogrammi in pochi mesi, seguendo una dieta da incubo a base di mele e scatolette di tonno. Una trasformazione che ha dell'estremo, che anticipa di anni quella altrettanto celebre per Vice, ma che qui assume un significato ancora più viscerale.. È la rappresentazione fisica della consumazione mentale di Trevor, un uomo che si sta letteralmente divorando dall'interno.

Quando lo vedi sullo schermo, scheletrico e spettrale, la reazione è immediata, quasi di repulsione. Ed è proprio questa la forza del film: non ti permette di distogliere lo sguardo da un disagio fatto carne. Fabbriche grasse e fuligginose, cieli color piombo, strade buie come la mente di Trevor. Questi sono gli scenari di un film che respira claustrofobia da ogni inquadratura. La discesa di Trevor, il suo avvicinarsi passo dopo passo alla terribile verità, viene narrata lentamente, lenta come il passare della notte dell'insonne. Nella sua mente c'è una zona completamente vuota, un luogo sconosciuto dove risiede ciò che non si vuole vedere, ciò che non può essere creduto. Trevor recupera un barlume della sua coscienza, confondendo il reale e l'irreale, la certezza con l'allucinazione.

Combatte una battaglia già persa contro il suo io fantasma. The Machinist fa parte di quel genere cinematografico i cui capisaldi sono Il sesto senso di Shyamalan, Spider di David Cronenberg e Fight Club di Fincher, noto come thriller psicologico o metafisico. La sceneggiatura eccellente di Scott Kosar dipinge Trevor Reznik come vittima di sé stesso, impossibile da redimere. Il lavoro di macchina accentua la sua natura claustrofobica con l'uso quasi esclusivo di grigi e neri, una palette cromatica che diventa essa stessa personaggio. Non c'è colore nella vita di Trevor, non c'è calore. Solo l'oscurità metallica di un'esistenza che si consuma nel senso di colpa irrisolto.

. Trevor non cerca il sonno: cerca la punizione.. E quando la verità emerge, quando finalmente il velo si squarcia, capisci che ogni dettaglio ossessivamente mostrato aveva un senso, ogni allucinazione nascondeva un frammento di realtà negata.