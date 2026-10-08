6 episodi tra Sherlock e Doctor Who per scoprire cosa succede alle 3:33, in questa serie su Prime Video

Pubblicazione: 08 ottobre alle 16:00

C'è un momento della notte in cui il mondo sembra sospeso tra due dimensioni. Un limbo oscuro dove il confine tra realtà e incubo si fa poroso, permeabile. Gli esperti di fenomeni paranormali la chiamano "l'ora del diavolo": quella finestra temporale che si apre tra le 3:00 e le 4:00 del mattino, quando si dice che il velo tra i mondi si assottigli pericolosamente. Ed è proprio in questo intervallo maledetto, ogni singola notte, che Lucy Chambers apre gli occhi. Sempre alla stessa ora. Sempre alle 3:33. The Devil's Hour è la nuova serie thriller di Prime Video che promette di trasformare questo risveglio notturno in un incubo a sei episodi. Prodotta dalla Hartswood Films, la stessa casa di produzione dietro a colossi come Sherlock e Dracula, la serie porta la firma creativa di Steven Moffat come produttore esecutivo, mentre la scrittura è affidata all'esordiente Tom Moran. Alla regia troviamo Johnny Allan, già noto per aver diretto Gli Irregolari di Baker Street per Netflix.





. Jessica Raine, che molti ricorderanno per la sua performance in Patrick Melrose, veste i panni della protagonista Lucy Chambers. Al suo fianco, Peter Capaldi, indimenticabile interprete del Doctor Who e volto iconico della serialità UK, che qui abbandona i panni del viaggiatore del tempo per quelli di un personaggio molto più oscuro. Lucy non è semplicemente una donna che soffre di insonnia. La sua è un'esistenza frammentata, costellata di vuoti e domande senza risposta.. Ma il risveglio è solo l'inizio dei suoi tormenti. Lucy ha un figlio di otto anni che appare emotivamente distaccato, incapace di manifestare sentimenti, come se qualcosa dentro di lui si fosse spento prima ancora di accendersi davvero. E poi c'è la casa. Quella casa che dovrebbe essere rifugio, nido, ma che invece è infestata dagli echi di una vita che Lucy non riconosce come propria.

Gli eventi precipitano quando Lucy scopre di essere inspiegabilmente collegata a una serie di brutali omicidi che stanno terrorizzando la zona. Come sia possibile, lei non lo sa. Ma le coincidenze sono troppe, i dettagli troppo specifici. E mentre cerca disperatamente di dare un senso a questa connessione impossibile, Lucy inizia finalmente a trovare le risposte che le sono sfuggite per anni, tasselli di un puzzle che forse non avrebbe mai voluto completare. Dall'altra parte di questa caccia all'uomo troviamo Peter Capaldi nei panni di un nomade solitario, un uomo consumato da un'ossessione omicida che lo ha trasformato nel bersaglio principale delle indagini. A dargli la caccia c'è il detective Ravi Dhillon, interpretato da Nikesh Patel, descritto come un investigatore compassionevole che deve trovare un equilibrio tra il dovere e l'empatia mentre insegue un assassino che sembra sempre un passo avanti.



La serie si inserisce in un filone thriller-psicologico che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico delle piattaforme streaming, quello che gioca con i confini labili tra percezione e realtà, tra trauma personale e mistero soprannaturale. The Devil's Hour sembra promettere di esplorare come eventi inspiegabili possano essere al tempo stesso personali e universali, radicati tanto nella psiche della protagonista quanto in una dimensione che sfugge alla logica razionale. Con sei episodi che promettono di tessere una trama serrata dove ogni dettaglio conta, The Devil's Hour si preannuncia come uno di quei thriller che non si limitano a intrattenere, ma che scavano nelle paure primordiali: la perdita di controllo sulla propria vita, il senso di estraneità verso ciò che dovrebbe essere familiare, la possibilità terrificante che la nostra esistenza sia collegata a eventi che non possiamo comprendere né controllare.