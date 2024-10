9-1-1: Ryan Murphy svela che è in fase di sviluppo un altro spinoff per ABC

Ryan Murphy, intervistato da Variety, ha svelato che è al lavoro su un nuovo spinoff della serie 9-1-1.

Il progetto in fase di sviluppo è destinato al network ABC.

Il produttore, reduce del successo della serie sui fratelli Erik e Lyle Menendez, ha dichiarato:

Io e Tim Minear stiamo lavorando a un nuovo spinoff che stiamo attualmente scrivendo e speriamo che vada in onda il prossimo autunno. Lanceremo un nuovo show ambientato in una nuova città che non posso nominare, ma è divertente. E 9-1-1 si è spostato su ABC e improvvisamente è diventato, penso, lo show con i risultati migliori del giovedì sera.