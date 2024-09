Agatha All Along: Aubrey Plaza sul suo personaggio "I fan impazziranno quando scopriranno la mia identità!"

Pubblicazione: 19 settembre alle 19:12

Aubrey Plaza, tra le protagoniste di Agatha All Along, pensa che I fan impazziranno quando scopriranno l'identità del suo personaggio.

L'attrice interpreta Rio Vidal, ma sembra che nasconda più di un segreto, come visto nelle prime puntate di Agatha All Along disponibili da oggi.

Intervistata alla premiere della serie tv, Plaza ha detto:

Sono così felice che mi abbiano lasciato interpretare questo personaggio. Non posso spoilerarlo, ma quello che le succede, la rivelazione della sua identità è piuttosto sorprendente. E penso che soprattutto i fan, impazziranno.

Secondo i fan il personaggio interpretato dalla Plaza potrebbe essere l'Incantatrice, Morgan le Fay, Nicholas Scratch, Lady Morte, e perfino Mephisto.

Agatha all Along è disponibile da oggi 19 settembre su Disney+. Trovate tutte le notizie sulla nuova serie tv Marvel Studios nella nostra scheda.