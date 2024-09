Agatha All Along: Jac Schaeffer svela un'easter egg legato a Westview

Jac Schaeffer, showrunner di Agatha All Along, ha svelato un'easter egg legato a Westview nella prima puntata dello show.

Non prendetela come una spiegazione canonica, ma abbiamo avuto molte conversazioni su 'Com'è diventata Westview dopo che l'Hex si è dissolto?'

Non mostriamo molto di quello che è successo, ma l'atmosfera generale è che la maledizione di Wanda sia stata un'esperienza traumatizzante. Così abbiamo discusso se ci sarebbe stato un esodo di massa. Chi rimarrebbe e perché? Quindi quel piccolo pezzo del cartello Welcome to Westview è un cenno a tutto questo.