Alessandro Borghi e Jasmine Trinca nella serie Netflix sul protagonista assoluto della scena hard italiana

Pubblicazione: 07 ottobre alle 15:00

Supersex è molto più di una semplice serie biografica. È un viaggio viscerale nella vita di Rocco Siffredi, l'uomo che ha trasformato un cognome di provincia in un marchio globale del cinema per adulti. Prodotta da Netflix e presentata in anteprima alla 74esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, la serie in sette episodi ha debuttato il 6 marzo 2024, conquistando pubblico e critica con una narrazione che oscilla tra il dramma intimista e il ritratto spietato di un'industria controversa. Ma chi sono gli attori che hanno accettato la sfida di incarnare personaggi reali, alcuni diventati icone della cultura popolare italiana, altri figure nell'ombra di un mondo spesso giudicato ma mai davvero compreso? La risposta rivela un cast coraggioso, tecnicamente impeccabile, capace di restituire umanità e complessità a una storia che poteva facilmente scivolare nel sensazionalismo.





. La scelta non è casuale: Borghi porta con sé un bagaglio di ruoli intensi, da Suburra a Diavoli, e qui si cala in una parte che richiede non solo presenza fisica, ma soprattutto la capacità di trasmettere vulnerabilità dietro la maschera della sicurezza.. Borghi ha dichiarato di essersi preparato studiando non solo i film, ma i silenzi, i dubbi e le contraddizioni del personaggio reale. Al suo fianco, Jasmine Trinca interpreta Lucia, la madre di Rocco. Trinca è da sempre sinonimo di rigore interpretativo e scelte autoriali coraggiose. Qui dona al personaggio una dignità struggente, rappresentando il pilastro emotivo della narrazione. Lucia non è la classica madre italiana stereotipata: è una donna che osserva, soffre, e tenta di comprendere le scelte di un figlio che ha seguito una strada lontana da qualsiasi aspettativa.

Eva Cela, invece, ne interpreta la versione giovane, aggiungendo un ulteriore tassello a questo ritratto familiare stratificato. Saul Nanni presta volto e corpo a Rocco Siffredi giovane, il ragazzo di provincia ancora chiamato con il vero nome, prima della fama e della trasformazione. Nanni deve rendere credibile il passaggio dall'ingenuità alla determinazione, dal sogno confuso alla scelta consapevole di un destino estremo. Francesco Pellegrino affianca Nanni interpretando Tommaso da ragazzo, il fratello minore che rappresenta il legame più puro e doloroso della vita di Rocco. Da adulto, Tommaso è interpretato da Adriano Giannini, attore che porta sullo schermo una presenza discreta ma magnetica, perfetta per un personaggio che vive nell'ombra del fratello più famoso.

Tra le figure internazionali, Linda Hardy interpreta Denise, David Kammenos è Jean-Claude, mentre Giulio Greco veste i panni di Christoph Clark, storico collega e amico di Rocco nel circuito europeo del porno. Helena Antonio è Teresa Orlowski, altra leggenda del genere, produttrice e attrice tedesca che ha segnato gli anni Ottanta. Jade Pedri interpreta Sylvie Lanteigne, la prima fidanzata parigina di Rocco, un amore giovane e destinato a infrangersi contro le ambizioni del protagonista. Filippo Valle è John Stagliano, regista statunitense pioniere del gonzo porn, mentre Alberto Ruano e Florence Guérin completano un cast che mescola volti noti e nuove promesse, italiani e stranieri, in un affresco corale che abbraccia decenni e geografie.



